شكرا لبحثكم عن خبر فضل الجعدي يرد على انباء تسفيره من عدن بصورة مؤثرة .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد القائم بمهام الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي على الانباء التي تناقلتها بعض المواقع بشان ضغوط مارسها التحالف العربي على الانتقالي الجنوبي بهدف اخراج الجعدي من العاصمة عدن لمنح ما سمي بحكومة فرصة للقيام بعملها.

وجاء الرد من خلال صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل للقيادي الرفيع في الانتقالي الجنوبي وهو مغطي على عينه بضمادات طبية في اشارة الى خضوعه لجراحة بالعين اليمني، وفي ذلك لالة على انه يتواجد في مصر للعلاج.

والاسبوع الماضي باشر المهندس عدنان الكاف العمل في الامانة العامة للقيام بأعمال فضل الجعدي بقرار من الرئيس عيدروس، وهو ما اعتبرته بعض المصادر تأكيد على ابعاد الجعدي من عدن.