شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير قرى وتلال مهمة إثر معارك عنيفة في مقبنة بمحافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 ـ تعز

أفادت مصادر عسكرية ميدانية بمحافظة تعز، بأن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز.



وذكرت المصادر، بأن القوات الحكومية حررت عددا من المواقع في جبهة مقبنة منها قرى وتلال مهمة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، إضافة إلى خسائر مادية.

ومنذ مطلع مارس الماضي تشهد مختلف جبهات محافظة تعز، معارك عنيفة، إثر هجوم واسع شنته قوات القوات الحكومية على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي، تمكنت على إثرها من استعادة الكثير من المناطق بعضها استراتيجية.