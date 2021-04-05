تفكيك حقل ألغام حوثي بعد اكتشافه بكتاف في محافظة صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صعدة

فككت القوات الحكومية بمحور كتاف بمحافظة صعدة، حقل ألغام زرعتها المليشيات الحوثية، قبل دحرها بالقرب من قرية الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية فككت حقل الألغام المكون من عشرات الألغام والمتفجرات المتنوعة، والتي زرعتها المليشيا بعناية وبطرق مموهة، مشيرة إلى أنه "تم تفكيكها باحترافية بعد عملية تمشيط واسعة في المنطقة".

ويأتي هذا التفكيك للحقل ضمن الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل القوات الحكومية في محور كتاف كواجب إنساني تجاه أبناء صعدة للحد من الضحايا في صفوفهم، ولتأمين وتطهير المناطق المحررة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت ولا تزال مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية والتي تسببت في مقتل وإعاقة آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال