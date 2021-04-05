المشتركة تستهدف بضربات مركزة مرابض مدفعية المليشيا بحيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

وجهت مدفعية القوات المشتركة، ضربات مركزة لمواقع ومرابض مدفعية للمليشيات الحوثية المدعومة ايرانيًا في حيس جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لمواقع وثكنات نصبت فيها المليشيات مرابض مدفعية لاستهداف مدينة حيس وكان آخرها مساء أمس السبت.

وأوقعت مدفعية القوات المشتركة خسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية تمثلت بتدمير مرابض مدفعيتها كما قتل عدد من الحوثيين وجرح آخرون.

وخلال الأيام الماضية لقي 7 قناصة حوثيين مصرعهم، على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة في جبهات القتال بمحافظة الحديدة.