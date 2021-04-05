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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

شهدت الاسابيع الاخيرة تزايدا ملحوظا بأعداد الإصابات اليومية بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19) في مختلف المناطق اليمنية.

 

وقالت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، إن عدد الاصابات الجديدة المؤكدة التي تم تسجيلها في المناطق المحررة، بلغت (101) إصابة، و (14) حالة وفاة.

 

واوضحت اللجنة ان الاصابات توزعت كالتالي: (34) في تعز، (17) في حضرموت، (14) في الضالع، (12) في شبوة، (11) في عدن، (9) في مأرب، (4) في المهرة.

 

وتم تسجيل (14) حالة وفاة، (6) منها في حضرموت، (4) في تعز، وحالتان في كل من شبوة وعدن، بينما تم تسجيل (23) حالة شفاء، (15) منها في حضرموت، (6) في شبوة، وحالة وحيدة في كل من المهرة مأرب.

 

واشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى (4798)، منها (946) وفاة و(1738) تعاف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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