مواطن في إب يحرق نفسه احتجاجاً على سجن مليشيا الحوثي لابنه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن في محافظة إب، الأحد، على إحراق نفسه، احتجاجاً على سجن الحوثيين لأحد أبنائه ورفض الإفراج عنه.



وقال شهود عيان، إن المواطن "أحمد يحيى البعداني" أقدم على إضرام النار في جسده أمام محكمة شرق إب، بعد فشله في الإفراج عن ابنه "مراد" المحتجز في سجن إحدى النيابات على ذمة شكوى مرفوعة ضده من قبل مالك "سوبر ماركت" بمنطقة السبل غرب إب.



وأضاف الشهود أن البعداني صب فوق جسده بنزين وأضرم النيران فيه، قبل أن يتمكن مواطنون صادف تواجدهم أمام المحكمة من إخماد النيران، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بحروق متفاوتة.



ويرفض الحوثيون إطلاق سراح المحتجز "مراد البعداني" رغم توصل والده إلى حل مع رافع الشكوى، كما يرفضون إحالة ملف القضية إلى المحكمة، حسب المصادر.



ويشكو المواطنون في محافظة إب، من إجراءات قضائية حوثية تعمل على إطالة أمد التقاضي بشكل لا يتناسب مع قضايا ومظلومياتهم.