شبوة.. اللجنة الأمنية توجه بالإسهام الفاعل لمكافحة فيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، يوم الأحد، "الأجهزة الأمنية بالإسهام الفاعل في جهود مكافحة فيروس كورونا في المحافظة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من مخاطره".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية العليا للمحافظة، برئاسة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو؛ لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأمن واستقرار المحافظة.

وبحسب "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، فقد، "دفع الجميع إلى التعامل بإيجابية مع قرارات وتوجيهات وإرشادات لجنة الطوارئ بهذا الشأن وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الوباء".

وأشاد محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، بالملاحم البطولية التي تسطرها قوات الجيش، ضد مليشيا الحوثي المتمردة، في مختلف جبهات القتال.

وأكد أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من قصف للأحياء والتجمعات السكانية ومخيمات النازحين دليل قاطع على الطبيعة الإجرامية والدموية لهذه المليشيا، لافتا إلى أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في التعاطي الحازم والصارم مع هذه الأعمال الإجرامية.

وحيا الاجتماع دور قوات الجيش بمحوري عتق وبيحان لقيامهم بواجبهم الوطني في تثبيت وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة جنبا إلى جنب مع الاجهزة الأمنية.

وخلال الاجتماع لفت المحافظ بن عديو إلى التطور الذي تشهده الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة لتثبت يوما بعد يوم كفاءتها وانضباطها وقدرتها على حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والتمسك بثوابته الوطنية.