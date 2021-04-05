أنباء عن إصابة العشرات من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء بفيروس كورونا

أصيب العشرات من موظفي الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19.



ونقلت منصة "يمن فيوتشر" عن ما سمتها مصادر وثيقة الاطلاع، قولها إنه تم تسجيل 106 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس/اذار الماضي بين موظفي الامم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وأضافت المصادر إن أحدث الاصابات تم تسجيلها نهاية الأسبوع لدى موظفي منظمة اليونيسف التي طلبت من طواقمها التزام مزيد الاحترازات الوقائية.



ولم يصدر عن الأمم المتحدة أو عن مليشيات الحوثي أي تعليق حول تلك الأنباء حتى الآن.



وفي وقت سابق نشر حساب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الاوتشا) على تويتر، تحذيرات لليمنيين يدعوهم فيها للإلتزام بالإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.



وقالت المنظمة الأممية: "لأسباب عديدة منها القدرة المحدودة للنظام الصحي، عدم قدرة الناس على الوصول، وعدم الإبلاغ، محدودية عدد الفحوصات، فإن البيانات الرسمية لا تعكس الواقع الفعلي لفيروس كورونا في اليمن.



وأضافت: "ندعو الجميع إلى الالتزام بالممارسات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس بشكل أوسع".



وترفض مليشيا الحوثي الإعلان عن إصابات ووفيات الوباء في مناطق سيطرتها رغم انتشار واسع للوباء في موجته الثانية، الذي خلّف عدد من الوفيات بينهم قيادات حوثية بارزة.



وتشهد اليمن موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أدت إلى إصابة ووفاة المئات.



وحتى مساء أمس السبت تم تسجيل (4697) إصابة مؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بينها (932) حالة وفاة و(1715) حالة تعاف.



المصدر: يمن شباب نت + مواقع

