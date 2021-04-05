عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سالم العولقي: تحريض الإخوان على منشأة بلحاف يكشف ضيق الأفق

الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365

قال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، الأحد، تعليقًا على تعرض أكبر منشأة يمنية لتصدير الغاز المسال بمحافظة شبوة، جنوب اليمن، لقصف مدفعي مجهول المصدر، إنه لا يتصور أحد حجم الدمار الذي سيلحق بالمنطقة ومواطنيها لو أصابت هذه القذائف خزانات الغاز.



وأشار العولقي، وهو أحد أبناء محافظة شبوة، في تغريدة على تويتر، إلى أن التحريض الإعلامي، والاعتداءات المتكررة على المنشأة، تكشف عن ضيق أفق جماعة الإخوان، وتغييب مصلحة الناس والمحافظة.

وتعرّضت منشأة "بلحاف" لإنتاج الغاز المسال، بمديرية رضوم، جنوب محافظة شبوة، مساء الأحد، لقصف مدفعي، بثلاث قذائف مدفعية "هاون"، من قِبل مجهولين، دون أضرار جسيمة.

وعقب الحادثة بسويعات، غرّد اليمني عادل الحسني، المتهم بعلاقته بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والمقيم حاليًا في تركيا، قائلًا: "إذا لم تخرج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف بالسّلم والاحترام،، ستخرج بطريقة أخرى، الخيار لهم".