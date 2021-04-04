نائب رئيس مجلس الشورى يناقش مع محافظ مأرب مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله محمد أبو الغيث، اليوم، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، مستجدات الأوضاع في المحافظة في كافة المجالات، واطلع على الجهود المبذولة لتقديم الخدمات العامة وجهود الإغاثة والإيواء للنازحين في المحافظة.



و أشاد أبوالغيث بالانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات المحافظة بدعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي..مثمناً الملاحم البطولية التي يسطرونها وهم يخوضون هذه المعركة الوطنية المقدسة دفاعاً عن مأرب الحضارة والتاريخ وحماية الثورة والجمهورية ومكتسباتهما الوطنية.

كما أشاد بالإنجازات التنموية والتطوير المستمر الذي حققته محافظة مأرب في بنيتها التحتية خلال الأعوام الماضية..مثمنا الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به مأرب في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة التي تمر بها بلادنا بعد أن آوت ملايين اليمنيين الذين لجأوا إليها هربا من بطش وتنكيل المليشيات الحوثية الانقلابية من عدة محافظات، وقدمت لهم مختلف الخدمات الأساسية متغلبة على الكثير من الصعوبات والتحديات التي فرضت عليها وفاقت حدود قدراتها وإمكانياتها المحدودة.

من جهته قدم محافظ مأرب، نبذة موجزة عن مستجدات الأوضاع في المحافظة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية والخدمية ومستجدات الوضع الإنساني والمعيشي والجرائم المتواصلة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين والنازحين في المحافظة، وأطلعه على سير المعارك في كافة جبهات القتال والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات المحافظة.

وقال المحافظ العرادة "إن أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل أصبحوا اليوم أكثر إصراراً وعزيمة على استكمال معركة تحرير اليمن حتى تحقيق الانتصار الكامل على عصابة الكهنوت والإجرام الحوثية واستعادة العاصمة صنعاء وكل المحافظات من مليشيات إيران".

واضاف " أن الوضع العسكري في الجبهات قد تحول من الدفاع إلى الهجوم بفضل الله ثم بفضل ثبات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل وصمودهم في الميدان وبفضل الدعم الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي وإسناد طيرانه المباشر لأبطال الجيش والمقاومة في كل الجبهات".