شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف عن أهداف مليشيا الحوثي من احتجاز ناقلة صافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الشحات غريب

كشف العقيد محمد سيف ناشر الحشري الخبير في الشؤون العسكرية عن أهداف مليشيا الحوثي من احتجاز ناقلة صافر .



وقال في تصريحات إن مليشيا الحوثي استغلت الناقله لضغط على المنظمه الدولية لتمرير أمور يعلمها الحوثيين فإذا هناك خطر صحيح اي تسرب نفط خام منها فتلوث البيئي سيتضرر منه المياه الاقليميه والشريط الساحلي اليمني كامل في اتجاه باب المندب لهذا إذا في خلل بلناقله سرعان مايقوم الحوثيين بسماحة للمختصين لفحصها والتأكد من ذالك.

وأشار أن هناك جهود مبذوله بهذا الجانب من قبل الفريق الامم لتاكد من الناقلة.