امنية شبوة تناقش إسهام الأجهزة الأمنية في جهود مجابهة فيروس كورونا بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في إجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة، محمد صالح عديو، دور الأجهزة الأمنية وإسهامها الفاعل في جهود مكافحة فيروس كورونا بالمحافظة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من مخاطره ودفع الجميع إلى التعامل بايجابية مع قرارات وتوجيهات وإرشادات لجنة الطوارئ بهذا الشأن وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة هذا الوباء القاتل .



وتطرق اللجنة إلى عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار المحافظة واتخذت بصددها الإجراءات والتدابير اللازمة .. مشيدة بهذا الصدد بدور قوات الجيش الوطني بمحوري عتق وبيحان في تثبيت وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة جنبا إلى جنب مع الاجهزة الأمنية .

وخلال الإجتماع، أشاد محافظ شبوة بالنجاحات التي تحققت في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية رغم التحديات الكبيرة وشحة الإمكانيات .. منوها إلى التطور المضطرد الذي تشهده الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة لتثبت يوما عن يوم كفاءتها وانضباطها وقدرتها على حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والتمسك بثوابته الوطنية .

وحيا بن عديو أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يخوضون اليوم أروع الملاحم ضد مليشيات التمرد الحوثي في كافة الجبهات .. موضحا ان ما تقوم به هذه المليشيات المدعومة إيرانيا من قصف للأحياء والتجمعات السكانية ومخيمات النازحين دليل قاطع على الطبيعة الإجرامية والدموية لهذه المليشيات وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في التعاطي الحازم والصارم مع هذه الأعمال الإجرامية .