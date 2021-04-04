شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف عن دور الأمم المتحده في التعامل مع الملف اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق العقيد محمد سيف ناشر الحشري الخبير في الشؤون العسكرية، على دور الامم المتحده في التعامل مع الملف اليمني,.



وقال إن الملف اليمني شائك ومعقد ونرى أنه على السيد مارتن جريفت المبعوث الأممي الحالي لليمن أن يدرس الملف اليمني في الشمال والجنوب دراسه واقعيه ويستوعب قضية شعب الجنوب العربي واعتبار قضية الجنوب حجر الزاويه في التوصل إلى حل الملف اليمني برمته من خلال اعتماد المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الشعب الجنوبي في حل قضيتة من خلال المفاوضات السياسيه القادمه تحت إشراف إقليمي ودولي وماغير ذالك هو ضياع الوقت وتأخر في حل الأزمة اليمنيه بشكل عام.