تنظيم فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام ) والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، اليوم، بمحافظة مأرب فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام الذي يصادف الـ 4 من أبريل من كل عام.



وتضمنت الفعاليات التي شارك فيها فريق منظمة هود في إقليم سبأ ومنظمتي رايتس وشاهد للحقوق والتنمية إقامة فعالية خطابية وإشهار تقرير حقوقي يوثق جزءا من الخسائر البشرية والمادية للألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في اليمن بالإضافة إلى تنظيم معرض صور فتوغرافي يجسد حجم المأساة الإنسانية التي تسببت بها تلك الألغام خلال الـ8 السنوات الماضية .

و أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي، أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العالمية وتكثيف حملات التوعية بمخاطر الألغام والمقذوفات ومخلفات الحروب وزيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع هذه الآفة الخطيرة التي زرعتها المليشيات الحوثية و خلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين في جميع المحافظات..مشيداً بجهود مشروع مسام والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في إزالة مئات الآلاف من الألغام التي تعمدت المليشيات الحوثية الإرهابية زرعها بأعداد هائلة وأنواع وأحجام مختلفة في الطرق العامة والمزارع والمدارس والبيوت في أغلب المحافظات اليمنية.

من جهتهما أكد مدير العمليات في مشروع مسام الخبير الدولي رتيف هورون ومدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي، أهمية التوعية بمخاطر الألغام..موضحين أن مشروع مسام و البرنامج الوطني تمكنتا خلال الثلاث السنوات الماضية من انتزاع 228 ألف و315 لغما وعبوة ناسفة زرعتها المليشيات في مناطق مدنية والطرقات العامة والآبار..مؤكدين جهود نزع الألغام مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية..داعين جميع المواطنين للتعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن الألغام والمقذوفات وعدم العبث بها أو تخزينها حرصا على حياتهم.

وفي كلمة المنظمات أوضح منسق فريق منظمة هود في إقليم سبأ الناشط سليم علاو أن التقرير الحقوقي وثق خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2021 مقتل (2274) مدنيا، بينهم (398) طفلا و(157) امرأة و(95) مسنا بالإضافة إلى إصابة (2752) مدنيا، بينهم (560) طفلا و(177) امرأة و(99) مسنا جراء انفجار الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة المتنوعة التي زرعتها وخلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية في 17 محافظة.