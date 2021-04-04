شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يتحدث عن التدخلات التركية الايرانية في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الشحات غريب

تحدث العقيد محمد سيف ناشر الحشري الخبير في الشؤون العسكرية، عن التدخلات التركية الايرانية في اليمن.



وقال في تصريحات بإنه توجد تدخلات تركية فظهر من خلال دعم الإخوان المسلمين في اليمن، أما بعد اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء من قبل جماعة الحوثي وسيطرتها على محافظات الشمال.

وأشار بأنه قد ظهر التدخل الإيراني من خلال سنوات الحرب في استخدم الجماعه لصواريخ والطائرات المسيره والقوارب المفخخه وقصف المطارات المدنية والسفن في اتجاه أراضى المملكه العربية السعودية وكذلك داخل الأرض اليمنية في رمي الصواريخ باتجاه مأرب وعدن وهذا دليل كاف على التدخل الإيراني في اليمن.