اختتام البرنامج التدريبي الخاص بحملة التحصين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي الموسع لتدريب المدربين بحملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا والذي نظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف .



وتلقى 48 كادراً من مدراء مكاتب الصحة ومنسقي التحصين الصحي في ثلاثة عشر محافظة، على مدى خمسة أيام، معارف حول استخدامات الادلة الصحية الخاصة بتنفيذ حملة التحصين ضد كوفيد 19 وفقا والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

وفي ختام البرنامج حث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي المشاركين، على اهمية التطبيق الخلاق لكل ما تلقوه من معارف في الواقع العملي ..داعيا اياهم إلى نقل المفاهيم والمعارف إلى من سيدربونهم في المديريات وبما يضمن إنجاح حملة التحصين ضد كورونا.