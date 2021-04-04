شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف عن جرائم مليشيات الحوثي الايرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق العقيد محمد سيف ناشر الحشري الخبير في الشؤون العسكرية على جرائم مليشيات الحوثي والاعتداء المستمرة على المطارات.



وقال في تصريحات إن هناك جرائم ارتكبت من قبل مليشيات الحوثي خصوصا في الجانب الإنساني بعضها موثق لدى المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان وبعضها لم تصل إليها المنظمات ، أما الاعتدات على المطارات المدنية تعتبر جرائم حرب وخصوص استخدام الصواريخ والطائرات المسيره المفخخه وهذه الاعتدات ترتقي إلى جرائم حرب حسب قوانين الاشتباك في الجانب العسكري وهذا يدل أن جماعة الحوثي غير ملتزمة بقوانين حقوق الإنسان وقوانين المواجهات العسكرية