خبير في الشؤون العسكرية يكشف عن الوضع في حال إتمام اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الشحات غريب

كشف العقيد محمد سيف ناشر الحشري الخبير في الشؤون العسكرية، عن الوضع في حال إتمام نجاح اتفاق الرياض.



وقال في تصريحات حال نجاح اتفاق الرياض بكل بنوده المتفق عليها كان يعطي تهيئه لحكومة المناصفة بين الشمال والجنوب فرصه في حلحلة ملفات الخدمات في المحافظات الجنوبيه المحررة وكذا توحيد الجهود العسكريه لمواجهة التوسع الحوثي الذي يسعى لإسقاط محافظة مأرب والحديده وماتبغى من أرض الشمال بيد الشرعيه اليمنيه .

وأشار أن نجاح الاتفاق يعطي تهيئه للتفاهم على قضايا أخرى تهم شعب الجنوبي وكذا ممكن تستعيد الشرعيه اليمنيه بعض المحافظات التي خسرتها مؤخرا لكن للاسف بعد عودة الحكومه إلى عدن زاد معانات الشعب في المحافظات الجنوبيه من تدهور العمله المحليه أمام الدولار وانقطاع الكهرباء والمياه وزيادة اسعار الوقود والغاز المنزلي وارتفاع أسعار المواد الغذائيه والاستهلاكية وانقطاع الرواتب أكثر من اربعه اشهر ولهذا الوضع المعيشي متجه الى الأسوى ومن خلال صحيفتكم ندعو راعي اتفاق الرياض إلى إلزام الطرفين على تنفيد بنود اتفاق الرياض بجميع جوانبه.