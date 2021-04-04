السلطة المحلية في شبوة توزع 350 اسطوانة أوكسجين لمراكز العزل الخاصة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت السلطة المحلية في محافظة شبوة، اليوم، 350 اسطوانة أوكسجين من أصل 500 اسطوانة مقدمة من السلطة المحلية لمراكز العزل الصحي الخاصة بمصابي فيروس كورونا، وذلك بإشراف من أمين عام المجلس المحلي في شبوة رئيس لجنة الطوارئ الطبية في شبوة عبدربه هشله.



وأكد هشله، على ضرورة إيصال اسطوانات الأوكسجين لمراكز العزل في كل من مديريات عتق وبيحان وعزان، لأهميتها في ظل الوضع الصحي الراهن بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا .. مؤكدا متابعة قيادة السلطة المحلية في شبوة للوضع الصحي واستعدادها لتسخير كافة الإمكانات للحد من خطورة انتشار الفيروس.

وجدد دعوة قيادة محافظة شبوة لوزارة الصحة والسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التدخل لدعم القطاع الصحي في محافظة شبوة لمواجهة انتشار الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا .. مشيدا بالكوادر الصحية العاملة في مركز العزل بمدينة عتق وانضباطهم في أداء عملهم وتقديم الرعاية الصحية للمرضى .. متمنيا الشفاء العاجل للمرضى.

كما وجه هشله، منسق الترصد بمحافظة شبوة خالد البرك بضرورة النزول إلى مديرية ميفعة وموافاة لجنة الطوارئ بتقرير عاجل عن الوضع الوبائي فيها.