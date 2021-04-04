لجنة التوعية والتثقيف تناقش نشاطها التوعوي لمجابهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة التوعية والتثقيف الصحي لمكافحة كورونا في إجتماعها اليوم برئاسة مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصح الدكتور رياض عثمان، نشاطها التوعوي والتثقيفي لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .



واستعرضت اللجنة الادبيات الإرشادية والتوعية المتضمنة ٣٨ الف ملصق توعوي و ٩٠٠ لوحة بنر ستوزع جميعا على ١٣٨ مديرية في ١٣ محافظة والطرق المثلى لإنتاج رسائل اعلامية يشارك فيها شخصيات ذات التاثير المجتمعي .

ودعت اللجنة الجميع الى ضرورة التفاعل مع خطة الترويج والتوعية والحشد للتطعيم بلقاح كورونا وسط فئات المجتمع المختلفه عبر وسائل الإعلام الجماهيري والمساهمة في تحجيم الإشاعات ودحضها علميا وإيصال الرسائل الاعلامية التي تؤكد مأمونية اللقاح وفوائدها في التحصين ضد كورونا