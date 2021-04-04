مدير صحة تعز يكشف عن تسجيل 456 اصابة ووفاة 57 شخصاً بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، اليوم، أن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 4 ابريل من العام الجاري بلغت 456 حالة مؤكدة و57 حالة وفاة بينهم 3 اطباء.



وأوضح الدكتور المليكي في مؤتمر صحفي، أن القطاع الصحي لم يتلقى اي دعم من منظمات الامم المتخدة لمواجهة الوباء..مشيراً الى تقديم السلطة المحلية مبلغ 20 مليون ريال لتوسعة مركز العزل بالمستشفى الجمهوري.

وقال مدير مكتب الصحة "قدمنا احتياجات مواجهة فيروس كورونا لوزارة الصحة العامة والسكان وهناك تجاوب من وزير الصحة بدعم المحافظة بإسطوانات اوكسجين و10 اجهزة تنفس صناعي واجهزة مراقبة وغيرها من المستلزمات والتي ستصل خلال الايام القادمة".

ودعا مدير مكتب الصحة بالمحافظة، الجميع الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء والاهتمام بتكثيف التوعية بخطورة المرض والوقاية منه..مشيرا الى أن الموجة الاولى من الفيروس اسفرت عن اصابة 331 شخصاً ووفاة 81 اخرين خلال 3 اشهر .