الوزير السقطري يبحث مع الممثل المقيم لـ (الفاو) المشروعات التي تنفذها باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو) الدكتور حسين جادين ،جملة المشروعات التي تنفذها المنظمة في اليمن.



وخلال اللقاءبحضور وكيل الوزارة لقطاع التخطيط الزراعي علي جنيد ومدير عام التخطيط الزراعي بالوزارة عبد اللاه أحمد ومدير عام مكتب الوزير الدكتور مساعد القطيبي وممثل الفاو في اليمن الدكتور محمد و مدير مشروع معلومات الأمن الغذائي للمنظمة بعدن احمد اسماعيل، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمنظمة لتسيير أعمال المشاريع التي ستنفذها المنظمة، والتي يمكن ان تساعد في تذليل بعض الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة ومشاريعها الإغاثية والإنسانية الطارئة ومشاريع التنمية المستدامة وخصوصاً في القطاع السمكي والزراعي وذلك في إطار التعاون المشترك ما بين الوزاراة ومنظمة الفاو.

وثمن الوزير السقطري، جهود منظمة"الفاو" في اليمن والتي تعد من أبرز المنظمات الداعمة للقطاعين السمكي والزراعي في اليمن.

من جانبه استعرض الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في اليمن..مؤكداً أن المنظمة تعمل بشكل أساسي في القطاعين الزراعي والسمكي..مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة وسبل تعزيز دورها وتحسين مستوى عملها في البلد بشكل عام.