56 منظمة مدنية تدين الصمت الدولي تجاه استهداف المليشيا للنازحين والاحياء السكنية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استنكرت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية، صمت المجتمع الدولي، تجاه جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافها مخيمات النازحين والاحياء السكنية في محافظة مأرب.



ونددت المنظمات، في بيان صحفي، اليوم، بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية وقصفها المستمر للاحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة منها الصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي، والتي تسببت باستشهاد واصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.

ولفتت المنظمات الى ما ارتكبته المليشيا من جريمة انسانية، امس السبت، وقصفها حي الروضة بمارب، بصاروخ بالستي، أدى إلى استشهاد طفل وإصابة خمسة آخرين..مءكدة ان هذه الجرائم الحوثية، تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب.

وطالبت المنظمات، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي الى اليمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، بإدانة هذه الجرائم بحق المدنيين، وإيقاف جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية، تجاه المدنيين والنازحين والأعيان المدنية.