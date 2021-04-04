لجنة طوارئ مأرب تقر إجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في محافظة مأرب في اجتماعها المنعقد، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في جميع مديريات المحافظة.



وخلال الاجتماع، أقرت اللجنة فرض حظر التجوال ابتداء من الساعة الـ 11ليلاً وحتی الـ 11صباحا خلال شهر رمضان بالإضافة إلى التشديد على إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم وتفعيل عمل فرق الرصد والتوعية والاستجابة في عموم مديريات المحافظة .

كما أقرت اللجنة إغلاق الحدائق والنوادي والمتنزهات والمسابح وصالات الأفراح وتنظيم الأسواق الشعبية والأسواق البديلة والمولات العامة بما يخفف الازدحام مع التشديد علی الالتزام بإجراءات السلامة ونشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة واتخاذ إجراءات السلامة والتعقيم المستمر للمساجد وإغلاقها خارج أوقات الصلاة واتخاذ كافة التدابير ووسائل التوعية المجتمعية بوسائل الوقاية من الفيروس، وتنفيذ حملات الرش الضبابي والرذاذي وتفعيل لجان الرقابة على الأسواق ومنع التجمعات والأعراس ومختلف الفعاليات، والرقابة الدورية على المولات والأسواق التجارية.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مكتب الصحة العامة والسكان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة ومدى جاهزية أقسام العزل في جميع المستشفيات والمرافق الطبية في جميع مديريات المحافظة.

واستعرض مدير عام الصحة رئيس لجنة الطوارئ في مأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي، اعداد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المحافظة خلال الثلاثة الأشهر الماضية والتي بلغت 34 حالة توفي منها 3 حالات وتعافت 3 حالات أخرى، بينما لاتزال 11 حالة ترقد في العناية المشددة وأدخلت 5 حالات على أجهزة التنفس الصناعي وتحضع 16 حالة للرعاية الطبية في أقسام الرقود.

وأوضح الشدادي أن عدد الحالات التي تم فحصها خلال الفترة ذاتها بلغت 86 حالة من ضمن 145 حالة مشتبه إصابتها بالفيروس في المحافظة توفت منها 6 حالات وتعافت 15 حالة أخرى.

وتطرق الدكتور الشدادي إلى الجهود المبذولة لرفع جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظة.. مشيرا إلى أنه سيتم الاستكمال من تجهيز مركز العزل الرئيسي خلال اليومين القادمين وتأهيل ( 94) فريق استجابة عاجلة جاهزة وموزعة على المديريات للقيام بمهام التوعية والرصد والاستجابة لأي حالات اشتباه .