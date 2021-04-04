شكرا لبحثكم عن خبر الملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسين تطالب بـ"الحقيقة والعدالة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الملكة نور، والدة الأمير حمزة بن الحسين، عن أملها في أن "تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".

وكتبت الملكة نور عبر تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، "أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".

وكانت الكثير من وسائل الإعلام تحدثت أن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن حسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد".

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الأمير ليس موقوفا، لكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

كما أعلن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

المصدر: وكالات