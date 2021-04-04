افتتاح مقر الجالية اليمنية في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلن اليوم، في العاصمة الاندونيسية جاكرتا عن إشهار الجالية اليمنية بحضور القنصلية اليمنية في اندونيسيا.



وافتتح القنصل اليمني عبدالله الشرعبي، وملحق شؤون المغتربين خالد بن سعد مقر الجالية غرب العاصمة جاكرتا.

وأوضح عضو لجنة التأسيس مبخوت المرادي، ان الجالية ستعمل على خدمة اليمنيين المقيمين على الاراضي الإندونيسية، والمساهمة في حل مشاكلهم.

فيما أشاد ملحق شؤون المغتربين بالسفارة ، بدور المغتربين اليمنيين، في انشاء كيان يعبر عنهم، ويساعدهم في معالجة أوضاعهم.