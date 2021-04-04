وكيل مأرب يناقش مع فريقي الغذاء العالمي والصليب الأحمر الآلية الطارئة لاحتياجات النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع فريق مكتب برنامج الغذاء العالمي، و فريق بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، آلية الاستجابة الطارئة لاحتياجات النازحين بمأرب.



واستمع الوكيل مفتاح من مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بمحافظة مأرب أنور ياسر عن جهود مكتبه لتقليص نسبة الفجوة الإنسانية القائمة في محافظة مأرب مع استمرار حركة النزوح اليومية إلى المحافظة ومساعيه لتأمين أكبر عدد ممكن من الحصص الغذائية الشهرية للنازحين غير المشمولين في المساعدات الغذائية التي يوزعها البرنامج في المحافطة.

كما استمع من نائب مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن دايفيد جوتشمان بحضور وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي إلى شرح موجز عن مجالات تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظتي مأرب والجوف وآليات العمل والتنسيق مع السلطة المحلية لتوجيه تدخلاتها بما يلبي احتياجات النازحين والمجتمع المضيف.

و أشار وكيل محافظة مأرب إلى استمرار المليشيات الحوثية الانقلابية بارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب وقصفها المتواصل لمخيمات النازحين في المحافظة..مؤكدا أن المليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق النازحين في محافظة مأرب بهدف مضاعفة الأعباء علی السلطة المحلية وتعميق المأساة الإنسانية الناجمة عن النزوح الجماعي لمئات الأسر النازحة من المخيمات التي قصفت المليشيات مخيماتها في المديريات الشمالية والغربية في المحافظة.