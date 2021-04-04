اللجنة الاستشارية بالمحافظة تبحث أسباب تعثر العمل في المشاريع الممولة مركزيا ومحليا بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا عمل المشاريع الممولة من المنظمة الدولية GIZ والمشاريع المتعثرة بمحافظة حضرموت واستعراض التقارير المقدمة من مكتبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل ووادي حضرموت.



يأتي ذلك في الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لشهر أبريل 2021م الذي تناول المشاريع التنموية المتعثرة بالمحافظة في إطار مشاريع السلطة المحلية والمشاريع المركزية والمشاريع الممولة خارجيًا وأهم الصعوبات والمعوقات والحلول والمقترحات، والمشاريع الجديدة التي هي في طور استكمال المتطلبات والدراسات.

وتطرق الحاضرون للأنشطة المنفذة من مشروع دعم الاستقرار (GIZ) بساحل ووادي حضرموت والمشاريع المتعثرة للسلطة المركزية في مجال التربية والتعليم منذ عام 2014م، واستعراض أنماط ومستويات المشاريع ومشاريع السلطة المركزية في إطار الموازنة العامة، والتزامات المحافظة خارج البرنامج الاستثماري.

واستنكرت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت قيام برنامج الأغذية العالمي WFP بتخفيض 51٪ من السلة الغذائية للمحافظة دون مراعاة لحالات تنامي الفقر وازدياد عدد الوافدين والنازحين إليها والحالة المعيشية المتردية، وطالبت اللجنة الاستشارية بالمحافظة إعادة النظر في هذا القرار.

وفي ختام الاجتماع تناولت اللجنة الاستشارية في المحافظة عددٍ من المواضيع الهامة المتعلقة بالشأن العام وصلاحيات السلطات المحلية في المديريات وإيراداتها وتعارض عدد من القوانين مع بعضها واتخذت عدد من التوصيات