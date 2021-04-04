بدء دورة تدريبية لطواقم وحدات العزل بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالمدربين الأطباء في وحدات العزل لـ (كوفيد-19) حول إدارة الحالة والبروتوكول العلاجي لمراكز العزل بالمحافظات المحررة.



وتهدف الدورة التي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية، الى تزويد 68 طبيبا من مراكز العزل في 13 محافظة، مهارات ومعارف متصلة بالتعريف بكوفيد١٩ والوضع الوبائي الراهن محليا واقليميا ودوليا وكيفية التعامل مع الحالات وطرق علاجها .

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، على أهمية الدورة التي تأتي في ظرف استثنائي للموجة الثانية من كوفيد ١٩ ٠٠مشيرا إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة..لافتا إلى ان الوزارة لديها الان ٢٤ مركز عزل.

وثمن الوليدي، دعم مركز الملك سلمان، ومنظمة الصحة العالمية، للقطاع الصحي..مستعرضا الترتيبات الفنية والإدارية لحملة التحصين ضد فيروس كورونا، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، التى تستهدف الكوادر الصحية وكبار السن.