اجتماع صحي بعدن يناقش آلية عمل منسقي الترصد والتقارير الوبائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً صحياً موسعاً لمنسقي الترصد الوبائي برئاسة وكيل وزارة االصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي.



وناقش الاجتماع بحضور مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، آلية عمل منسقي الترصد في المديريات والتقارير الوبائية الخاصة بعدن والمتصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) وتعزيز وتطوير خطة العمل ألمشترك بين قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة وإدارة الترصد الوبائي بعدن واعادة تنظيم آلية العمل لمنسقي الترصد.

وتطرق الاجتماع، الى الصعوبات التي تعترض سير عمل الترصد والتدخلات المركزية والمحلية وكيفية التنسيق والعمل على حلها وضمان التدفق المعلوماتي لمعرفة الوضع الوبائي.

وكلف الاجتماع ادارة الترصد بعمل تقييم الوضع في مراكز العزل ومراكز الترصد الأخرى في المديريات والرفع اليومي بتقرير الحالة، وإجراء تقييم شهري للوضع الصحي.