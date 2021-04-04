وزير الأوقاف يلتقي قيادات وكالات الحج والعمرة في مكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، اليوم، في مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، مع ممثلي وقيادات وكالات الحج والعمرة، الاستعدادات الجارية لموسم الحج لعام 1442هـ، في حال تم إقرار تفعيل موسم حج هذا العام من قبل السلطات المعنية في المملكة.



واستعرض اللقاء، الذي ضم وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش والوكيل المساعد للقطاع طارق القرشي، الترتيبات التي اتخذتها الوزارة، خاصة ما يتعلق بلقاحات كوفيد-19، والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة.

وكان الوزير شبيبة، ترأس اجتماعاً موسعاً لموظفي قطاع الحج والعمرة للاطلاع على سير العمل في المكتب.

واستمع الوزير الى شرح مفصل عن سير أعمال المكتب، وقضايا ومقترحات وشكاوى العاملين.

وأكد الوزير على ضرورة الاستعدادات المبكرة ورفع الجاهزية لمكتب شؤون حجاج اليمن، في حالة الموافقة الرسمية بإقامة الحج لهذا العام 1442هـ من قبل السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.