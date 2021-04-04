شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد لهطل يعزي محافظ المهرة برحيل الفقيدين الشيخ عوض بن ياسر واللواء الركن عبدالله منصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث العميد الركن محمد هادي لهطل قائد اللواء الثاني مشاه بحري بمحافظة شبوة سابقاً برقية عزاء ومواساة لمحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وكافة أبناء المهرة وذلك برحيل فقيدي الوطن والمهرة بشكل خاص الشيخ عوض عوض بن ياسر واللواء الركن عبدالله منصور الوليدي قائد محور الغيضة .



وأشاد العميد ركن محمد هادي في برقيته بمناقب الفقيدين واصفاً رحيلهما بالخسارة الكبيرة للمهرة واليمن بشكل عام معبراً عن تعازيه القلبية للشيخ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وكافة أبناء المهرة في مصابهم الجلل داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم أهلم وذيويهم الصبر والسلوان.