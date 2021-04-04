شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية ومحافظ المهرة يناقشان الوضع التعليمي والتربوي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، مع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، الوضع التعليمي والتربوي وتطوير القطاعات والمنشأت التربوية في المحافظة.



وثمن وزير التربية والتعليم، جهود السلطة المحلية بالمحافظة ودعمها للقطاع التربوي بالمحافظة..مشيداً بالدعم السعودي المتمثل في بناء عدد من المدارس بمختلف مديريات المحافظة.

واكد محافظ المهرة في الاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير هراش، على أهمية الارتقاء بالتعليم و تطويره من أجل خلق جيل متسلح بالعلم يساهم في بناء المجتمع وتنميته.