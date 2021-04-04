أمين عام محلي عدن يفتتح فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي في المنطقة الحرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، ومعه رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة حسن حيد والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لكاك بنك حاشد الهمداني، فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك بالمنطقة الحرة بعدن بعد إعادة تأهيله ضمن خطة اعادة تأهيل جميع فروع البنك في المحافظات.



وأشاد معاون، بالجهود الوطنية التي يقدمها كاك بنك على مختلف المستويات المصرفية و التنموية لخدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام..مؤكداً حرص السلطة المحلية بعدن ممثلة بالمحافظ احمد لملس، على تذليل كلفة الصعوبات التي تواجه العمل الاستثماري بعدن والنهوض به من أجل النهوض بالعاصمة المؤقتة عدن..مشيرا إلى أن إعادة افتتاح فرع كاك بنك سيساهم في منح التسهيلات المصرفية للتجار والمخلصين بالميناء ماينعكس إيجاباً على تطوير النشاط الملاحي للميناء بشكل عام.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أن إعادة افتتاح فرع البنك بالمنطقة الحرة يأتي في إطار جهود قيادة البنك والدولة بتوسعة النشاط المصرفي للبنك بما يتواكب مع أحدث الانظمة المصرفية العالمية التي تحرص على محاربة جرائم غسل الأموال وتأمين النشاط المصرفي بأعلى درجات الدقة والأمان المصرفي..مثمناً التعاون البناء وتكامل الجهود بين قيادة السلطة المحلية والمنطقة الحرة وموانئ عدن وكاك بنك الهادفة إلى تعزير النشاط الإقتصادي في عدن والبلد بشكل عام.

ولفت إلى أن فرع المنطقة الحرة سيساعد كثيراً في خدمة العمل الملاحي وسرعة تنفيذ إجراءات التخليص الجمركي..شاكرا تعاون الأشقاء في دول الخليج على التعاون المثمر في إنجاح خدمة كاك حوالة المقدمة من كاك بنك مع أكثر من ثلاثة آلاف وسيط بالداخل والخارج، لتمكين الجمهور من إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من و إلى اليمن.