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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل عسكري: دعم الانتقالي في هذه المرحلة أضمن الخيارات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021
الخليج 365 - متابعات
اعتبر المحلل العسكري العميد ثابت حسين صالح، أن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة هو الخيار المتاح والمعقول والضروري.
وقال صالح في منشور له على الفيسبوك، تماسك الجنوبيين وتنسيق جهودهم مهم للغاية، لكن الانتظار حتى يتحقق إجماع يرضي كل شخص معناه الضياع، لأن الإجماع مستحيل ولم يحصل حتى في عهد الأنبياء والخلفاء.
وأضاف: "لذلك فإن دعم المجلس الانتقالي في هذه المرحلة وباعتباره الأكثر شعبية وحضورا سياسيا وعسكريا، هو الخيار المتاح والمعقول والضروري