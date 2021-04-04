شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل عسكري: دعم الانتقالي في هذه المرحلة أضمن الخيارات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اعتبر المحلل العسكري العميد ثابت حسين صالح، أن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة هو الخيار المتاح والمعقول والضروري.



وقال صالح في منشور له على الفيسبوك، ‏تماسك الجنوبيين وتنسيق جهودهم مهم للغاية، لكن الانتظار حتى يتحقق إجماع يرضي كل شخص معناه الضياع، لأن الإجماع مستحيل ولم يحصل حتى في عهد الأنبياء والخلفاء.

وأضاف: "لذلك فإن دعم المجلس الانتقالي في هذه المرحلة وباعتباره الأكثر شعبية وحضورا سياسيا وعسكريا، هو الخيار المتاح والمعقول والضروري