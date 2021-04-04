وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تنعي الكاتب والصحفي الكبير ميفع عبدالرحمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة وفاة القاص والكاتب والصحفي الكبير ميفع عبد الرحمن عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالابداع الأدبي والثقافي.



وأشار بيان النعي، وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الفقيد يعتبر من كبار كتاب القصة القصيرة في اليمن وأحد روادها الأوائل إلى جانب محمد عبد الولي وأحمد محفوظ عمر وزيد مطيع دماج، وصدرت له العديد من المجاميع القصصية أولها (بكارة العروس) عام 1975م التي كان لها صدى واسع في الوسط الإبداعي والثقافي اليمني والعربي، وترجمت إلى اللغة الانجليزية .. منوهاً بان بعض أعمال الفقيد أدرجت ضمن مختارات الأدب العربي الحديث.

وأضاف البيان أن الفقيد يعد من أهم كتاب المقال في اليمن، وساهمت كتاباته في تطوير الفكر المجنمعي في اليمن .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه وكل اعلاميي ومثقفي اليمن ومبدعيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .