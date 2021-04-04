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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة الشيخ المناضل محمود بن ناصر الداعري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة الى نصر وعبدالسلام ومحمد واخوانهم كافه في وفاة والدهم المناضل الشيخ محمود بن ناصر قاسم الداعري الردفاني، بعد حياة حافة بالعطاء الوطني.
واشاد الرئيس في برقيته بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية التي تجسدت خلال قيادته جبهة ردفان الشرقية أبان الكفاح المسلح ضد الإستعمار البريطاني ونضاله في سبيل الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وادواره النضالية في ملحمة حصار السبعين ونصرة الجمهورية والثوابت الوطنية
وعبر الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.