هادي يعزي في وفاة الشيخ المناضل محمود بن ناصر الداعري

واشاد الرئيس في برقيته بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية التي تجسدت خلال قيادته جبهة ردفان الشرقية أبان الكفاح المسلح ضد الإستعمار البريطاني ونضاله في سبيل الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وادواره النضالية في ملحمة حصار السبعين ونصرة الجمهورية والثوابت الوطنية

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة الى نصر وعبدالسلام ومحمد واخوانهم كافه في وفاة والدهم المناضل الشيخ محمود بن ناصر قاسم الداعري الردفاني، بعد حياة حافة بالعطاء الوطني.

محمد يوسف

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