شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تنفذ حملة تعقيم ورش للمنشآت الحكومية واسواق وشوراع الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، امس، حملة تعقيم ورش للمنشآت الحكومية والأسواق والشوارع بمدينة الغيضة في إطار مواجهة الأوبئة والحميات المنتشرة .
واستهدفت الحملة التي تأتي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا، مستشفى الغيضة المركزي وساحاته المجاورة والعيادات والسوق العام وأسواق الصيد والخضروات والفواكه وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الغيضة.