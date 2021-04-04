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صحة المهرة تنفذ حملة تعقيم ورش للمنشآت الحكومية واسواق وشوراع الغيضة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، امس، حملة تعقيم ورش للمنشآت الحكومية والأسواق والشوارع بمدينة الغيضة في إطار مواجهة الأوبئة والحميات المنتشرة .

واستهدفت الحملة التي تأتي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء ، مستشفى الغيضة المركزي وساحاته المجاورة والعيادات والسوق العام وأسواق الصيد والخضروات والفواكه وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الغيضة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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