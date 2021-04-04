نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ ثابت الغزالي والمناضل محمود الداعري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، برقية عزاء ومواساة إلى حسين ثابت الغزالي وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم الشيخ ثابت سعد الغزالي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية التي جسدها في مختلف المراحل، وأدواره في الدفاع عن الوطنية ومواجهة الاستعمار والإمامة الكهنوتية، واسهاماته في خدمة المجتمع وحل القضايا والنزاعات وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الغزالي،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نصر وعبدالسلام ومحمد الداعري، عزاهم فيها بوفاة والدهم المناضل الشيخ محمود ناصر قاسم الداعري الردفاني، والذي وافته المنية بعد حياة حافة بالعطاء.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وادواره النضالية في معركة التحرير من الاستعمار البريطاني، والدفاع عن ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين والانتصار للجمهورية في ملحمة السبعين، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الداعري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.