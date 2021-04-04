قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات أعقبت هجوما فاشلا غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تكبّدت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد 4 ابريل / نيسان 2021م، خسائر بشرية ومادية فادحة، خلال المواجهات التي خاضها أبطال الجيش ورجال القبائل باسناد طيران التحالف العربي في جبهات غرب مأرب (شمالي شرق اليمن).

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش ورجال القبائل مسنودين بطيران التحالف العربي تعاملوا مع عناصر حوثية حاولت الهجوم على أحد الموقع العسكرية في الكسارة.

وأضاف المصدر أن المواجهات أدت إلى سقوط جميع العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح واستعادة ما بحوزتها من أسلحة وذخائر متنوعة فيما دمّرت المدفعية طقماً حوثياً يحمل ذخائر.

ونوه المصدر بالضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف مستهدفة تعزيزات للمليشيا في طريقها إلى الجبهة مؤكداً تدمير عدد من الأطقم وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى تجمعات للمليشيا ذاتها في جبهات غرب المحافظة، ضاعفت من خسائرها في العتاد والأرواح