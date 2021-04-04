تشريد 4 الاف نازح من مخيمات مأرب جراء القصف الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قدّرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، نزوح نحو 4 آلاف نازح، جراء استهداف الحوثيين لمخميات النازحين، بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقالت الوحدة في تقرير لها، السبت، "إن هناك نزوح جماعي من 4 مخيمات للنازحين في مأرب جراء استهداف الحوثيين للمخيمات بالقذائف والصواريخ".

وأكدت، "أن عدد النازحين مؤخرا جراء الاستهدافات الحوثية لمخميات النازحين يقدر بنحو 3 آلاف و885 نازح".

يشار إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، قد عبرت الخميس الماضي، عن قلقها على حياة سكان المخيمات بعد تحريض القيادي في ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام.

وأطلقت الوحدة التنفيذية تحذيراً جدياً للمطالبة بوضع حد لتوجه الحوثيين الخطير الذي "يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية". مشيرة إلى أن المنظمات الأممية والدولية تشارك في الإشراف على مخيمات النزوح

وتراقب عن كثب الجرائم المستمرة للحوثيين ضد النازحين.