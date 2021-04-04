شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مواطن يمني يحرق نفسه قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم قبل قليل مواطن في إب على إحراق نفسه. وقال مواطنون أن مواطن أقدم على إحراق نفسه أمام محكمة شرق إب بسبب حبس نجله ظلما. وبحسب المواطنون أن المواطن أحرق نفسه وهو يردد بأن نجله مسجون ظلما.

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