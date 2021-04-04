شكرا لبحثكم عن خبر اليمن الدولة العربية الأولى التي ستنتهي فيها ”طهران” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، السبت، إنه من الممكن أن تكون اليمن الدولة العربية الأولى التي ستنتهي فيها طهران.

وذكرت في افتتاحيتها، بعنوان "الثقة الإيرانية في اليمن والعامل السعودي الأمريكي"، ترجمها "المشهد اليمني"، بأن الرياض وواشنطن إذا خففتا من مواقفهما المناهضة لإيران وقللت من سياسة حافة الهاوية الإقليمية، فمن المحتمل أن تكون اليمن الدولة العربية الأولى التي تنتهي فيها طهران، أو على الأقل تخفض بشكل كبير، من سلوكها "الخبيث.

واليكم النص الكامل:

الثقة الإيرانية في اليمن والعامل السعودي الأمريكي

في 22 مارس ، أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها لوقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة في اليمن . وصرح الأمير فيصل بن فرحان ، كبير دبلوماسي الرياض، أن الرياض مستعدة للسماح بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي لبعض الرحلات والسماح بدخول بعض البضائع عبر ميناء الحديدة إذا التزمت مليشيا الحوثي بوقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك ، دعا عرض الرياض إلى "إيداع عائدات الجمارك والضرائب للسفن التي تحمل المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في الحساب المشترك للبنك المركزي اليمني".

لكن الحوثيين سرعان ما رفضوا العرض السعودي الأخير لأنه لم يكن "جديدًا" بحسب المتمردين.

و ردت الحكومة الإيرانية بسعادة على عرض الرياض. سارعت طهران إلى تصوير إعلان المملكة العربية السعودية على أنه مزيف و زعمت أنه علامة أخرى على ضعف الرياض، حيث بدأت المملكة الغنية بالنفط عامها السابع من العمليات العسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الباحث اليمني المقيم في اسطنبول عمر منصر، والذي يتمتع بخبرة واسعة في شبه الجزيرة العربية، أن "طهران تعتقد أن المبادرة السعودية ليست سوى لعبة خروج بريء من الضغط الأمريكي".

واستجابت الخارجية الإيرانية للعرض السعودي رسمياً بتأكيد دعم طهران "لأية خطة سلام تقوم على إنهاء (ما اسمته) العدوان والهدنة ورفع الحصار الاقتصادي وبدء المحادثات السياسية والتنازل نهائياً عن السيطرة (السياسية) لليمنيين".

سياسة "العمق الاستراتيجي"

من المدهش كم استغلت إيران الأزمة اليمنية. وأوضح الخبير الإيراني البارز والباحث المشارك في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية، ميسم بهرفيش، كيف أن اليمن عامل في سياسة "العمق الاستراتيجي" لإيران في الشرق الأوسط .

و يُفهم "العمق الاستراتيجي"، الذي يُطلق عليه أيضًا "الدعم" أو "الدعامة" في الأدبيات الأمنية الإيرانية ، على أنه القدرة على الاقتراب من أراضي العدو قدر الإمكان وبالتالي الاحتفاظ بميزة دفاعية لضربات عميقة في حالة نشوب نزاع ".

وقال بهرفيش، "تستمد هذه السياسة قدرًا كبيرًا من جاذبيتها من الأيديولوجية والهوية الدينية المؤيدة للمستضعفين، وتستخدم بشكل أساسي كأداة خطابية وسياسية لتعزيز ودعم التحول تدريجيًا إلى توفير أمني وسلطة استراتيجية الإسقاط "

ومن وجهة نظر إيران، خدمتها سياساتها في اليمن منذ عام 2015 بشكل جيد. واليوم ، أصبح للحوثيين (وبالتالي إيران) اليد العليا بالتأكيد في حرب اليمن، في السيطرة على أغلب محافظات شمال اليمن تقريبًا؛ حسب تعبير الصحيفة.

إيران واثقة تمامًا حاليًا من الوضع في الدولة العربية التي مزقتها الحرب وترى طرقًا سهلة للاستفادة من استمرار الحرب أو التسوية الدبلوماسية، وفقا للصحيفة.

وببساطة ، فإن المزيد من الحرب ستوفر لطهران فرصة لمواصلة استنزاف السعوديين بهجمات الحوثيين المتزايدة التعقيد، كل هذا مع فاتورة صغيرة نسبيًا تتحملها إيران.

وقال سينا توسي عضو المجلس القومي الإيراني الأمريكي: "إذا حافظت السعودية والولايات المتحدة على وجهة نظرهما في السنوات الأخيرة بأن إيران يجب أن تلعب دورًا صفريًا في اليمن وأنه يجب هزيمة الحوثيين عسكريًا بأي ثمن ، فستواصل إيران تدخلها في اليمن، وبالنظر إلى الاتجاه الذي تتجه إليه الحرب، سيكون لذلك تكاليف أكبر بكثير على المملكة العربية السعودية."

الجانب الاقتصادي في الحرب

في الواقع ، من الناحية المالية ، كانت تكاليف التدخل في اليمن أعلى بكثير بالنسبة للرياض مما كانت عليه في طهران.

وفي عام 2018 ، قدر الدكتور توماس جونو ، الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا ، أنه من المحتمل أن ينفق الإيرانيون سنويًا مبلغًا من المال بعشرات الملايين سنويًا على الحوثيين - لا يمكن مقارنتها تقريبًا بعشرات المليارات التي تنفقها الرياض. قضى كل عام في هذه الحرب.

"الحرب عبء مكلف للغاية على المملكة، وكارثة إنسانية لليمن، وميزة جغرافية استراتيجية لإيران" كما قال بروس ريدل.

صورة المملكة

"القوة الناعمة" وحرب الروايات مهمان كثيرًا أيضًا. لقد عانت سمعة الرياض الدولية بشكل كبير من الكوارث الإنسانية في اليمن.

وعلى الرغم من أن طهران وعملائها الحوثيين ساهموا في مشاكل اليمن ومعاناته الإنسانية ، إلا أن السعودية خسرت حرب الدعاية على المستوى العالمي. لقد لعبت إيران الحرب الإعلامية لصالحها.

وفي الوقت نفسه ، يمكن للتسوية الدبلوماسية أن تعزز مصالح إيران بسهولة أيضًا. إن السيناريو الذي يتم بموجبه التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة من شأنه أن يضمن عملياً وجود فصيل يمني موالي لإيران بدرجة معينة من القوة في تسوية ما بعد الصراع وإضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على نفوذ طهران في اليمن.

وقال الصحفي اليمني، أبو بكر الفقيه: "طهران ، بصفتها الداعم الرئيسي للحوثيين، حصلت على نفوذ كافٍ في أي تسوية سياسية محتملة للصراع ، مما سيمكنها من تعزيز سياستها في المنطقة".

و وفقًا لما قاله محلل مخابرات إيراني مجهول تابع للحرس الثوري الإسلامي في يونيو 2019 ، فإن "التواطؤ السعودي والإماراتي في المساعدة والتحريض على عقوبات أمريكية صارمة ضد إيران يقود إلى حد ما هذه الزيادة في هجمات الحوثيين".

و يعتقد بعض الخبراء أنه إذا خففت الرياض وواشنطن من مواقفهما المناهضة لإيران وقللت من سياسة حافة الهاوية الإقليمية ، فمن المحتمل أن تكون اليمن الدولة العربية الأولى التي تنتهي فيها طهران، أو على الأقل تخفض بشكل كبير ، سلوكها "الخبيث".

في اليمن ، على الأقل مقارنة بالعراق وسوريا ولبنان ، استثمر الإيرانيون القليل وكانت حصصهم أقل بكثير. وأوضح الطوسي أن "إيران ليس لديها مصالح أمنية جوهرية في اليمن".

و تتوقف درجة وشكل تدخل إيران في اليمن على مكانة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ، وبالتالي الولايات المتحدة.

و أعطى الصراع طهران فرصًا لعملائها الحوثيين لزيادة الهجمات على منشآت النفط الحيوية في المملكة العربية السعودية.

و وضعت مثل هذه الإجراءات ضغوطًا كبيرة على كل من الرياض وواشنطن ، اللتين تعملان في النهاية كضامن لأمن المملكة السعودية.

وإذا ظلت علاقات إيران مع الولايات المتحدة وبعض حلفائها أو شركائها الإقليميين معادية ، فمن المؤكد أن طهران ستستمر في اعتبار اليمن " قاعدة أمامية " للردع والانتقام ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وربما إسرائيل أيضًا.

وفي نهاية المطاف ، من الآمن جدًا، الافتراض أنه طالما استمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في سياسات سلفه المتمثلة في "الضغط الأقصى" الذي يستهدف إيران ، فسوف تتأكد طهران من عدم وجود نظام سياسي صديق للولايات المتحدة أو سعودي بسهولة في اليمن.