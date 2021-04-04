شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات صارمة وعقوبة قاسية.. الحوثي يُنزل أقسى العقوبات على أبوعلي الحاكم بعد نشوب خلافات بينهما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شفت مصادر مقربة من مليشيا الحوثي الإرهابية، عن تعرض القيادي الحوثي البارز، عبدالله الحاكم، المعروف ب "أبو علي الحاكم"، للعقوبة والتوبيخ.

وذكرت المصادر أن حسن إيرلو، سفير إيران لدى مليشيا الحوثي، أصدر توجيهات صارمة بضرورة التحقيق حول الخسائر التي تتعرض لها المليشيات في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن توجيهات إيرلو تسببت بنشوب خلافات حادة بين شقيق زعيم مليشيا الحوثي المدعو "عبدالخالق الحوثي"، والقيادي المسؤول عن الحشد القبلي "أبوعلي الحاكم".

وبحسب المصادر فإن الحوثي حمّل الحاكم، مسؤولية الخسائر والهزائم الذي تتعرض لها المليشيات في جبهات مأرب.

وطبقًا للمصادر، فقد تلقى الحاكم توبيخ وإهانة من الحوثي، مؤكدة أن الأخير أصدر أوامر صارمة بنزع كل الصلاحيات التي يحظى بها الحاكم وتوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.