شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : عصابات الحوثي تستخدم سلاح يخجل منه الرجال وتحاول التسلل الى مارب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لعناصر حوثية، تسللت متنكرة في مظاهر نسائية، وتم تداولها على نطاق واسع.
وتظهر الصور، أحد العناصر الحوثي، وهو يرتدي حمالة صدر، بعد أن وضع نقشة الحناء على يديه في مسعى منها للتمويه. وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر حوثية حاولت التسلل متنكرة بمظاهر نسائية تقوم برعي الأغنام، غير أن تلك الحيلة سرعان ما تم التنبه لها.
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