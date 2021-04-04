شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. السعودية تعود الى مارب اليمنية بالباتريوت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعادت قيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية مؤخرا تركيب منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ الباليستية في مدينة مأرب (شمال شرق اليمن). وقال مصدر عسكري إن عدد من منظومة "الباتريوت" الدفاعيه التابعة للتحالف العربي وصلت مؤخرا إلى مدينة مأرب. وأوضح المصدر أنه تم تركيب منظومة الباتريوت التي ستتكفل بالتصدي للصواريخ التي تقصف بها ميليشيا الحوثي الانقلابية الاعيان المدنية في مدينة مأرب. وأطلق الحوثيون على مدينة مأرب منذ بداية الحرب في البلد، أكثر من 115 صاروخا باليستيا و140 صاروخ كاتيوشا، ما أدى مقتل 255 مدنيًا وإصابة 445 آخرين وفق تقرير لمنظمة سام للحقوق الحريات.

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