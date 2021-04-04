شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. وزير في حكومة معين عبدالملك يعين شقيقه نائبا له والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، أن وزير النفط والمعادن، في حكومة المناصفة، عبدالسلام باعبود عين شقيقه " عبدالعزيز" سكرتيرا خاصا له.
المصادر أوضحت أن السكرتير أصبح يدير الوزارة في غياب الوزير متجاوزا كل مسئولي الوزارة.
وبحسب المصادر، فإن سكرتير، وزير النفط، يحمل مؤهل ثانويه عامه وآخر موقع تولاه (سائق خاص) لشقيقه الذي كان نائبا لوزير الخدمة المدنية .
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