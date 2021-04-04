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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم مباغت للقوات المشتركة بالضالع يحصد 30 حوثيا

الأحد 4 أبريل 2021

الخليج 365

قتل 30 عنصرا حوثيا، السبت، في هجوم مباغت للقوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



ونفذت القوات اليمنية المشتركة عملية هجومية واسعة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في المرتفعات الجنوبية من مدينة "دمت"، أحد أهم مناطق البلاد السياحية وتقع ضمن مسرح عمليات "محور مريس" القتالي في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة الضالع.

وقالت القوات المشتركة في بيان، إن وحدات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والجيش شنت هجوما مباغتا في وقت مبكر وخاضت معارك عنيفة مع المليشيات المدعومة من إيران.

وأشار البيان إلى أن القوات المشتركة حققت مكاسب ميدانية في محور جبهة مريس وكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 30 عنصرا قتلى وعددا من الجرحى.

كما أسفر الهجوم عن "خسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي، فيما تم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة"، وفقا لذات المصدر.

وفي ذات السياق، أعلنت القوات المشتركة الساعات الماضية مقتل 7 قناصيين حوثيين وكسر هجوم بري للمليشيا استهدف مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال بيان آخر للقوات المشتركة إنها خاضت معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية، إثر محاولتها اختراق الخطوط المتقدمة تحت غطاء السلاح الثقيل والمتوسط، مشيرا إلى تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكر أن القوات المشتركة تمكنت من قتل 7 قناصيين لمليشيا الحوثي في عمليات منفصلة على مدى الأيام الماضية، في عدة محاور قتالية في محافظة الحديدة الساحلية.

كما قال مصدر عسكري، إن مروحيات الأباتشي للتحالف بقيادة السعودية دكت موقعا حوثيا في بلدة "الفرع" بمديرية كتاف، كبرى مديريات محافظة صعدة، معقل الانقلابيين الرئيسي.

وخلفت العملية مقتل 5 عناصر لمليشيا الحوثي، وتدمير مدفع قتالي للانقلابيين المدعومين إيرانيا، بحسب المصدر.

مأرب معارك وجرائم

في سياق متصل، واصلت مليشيا الحوثي هجومها البري صوب مدينة مأرب، شرقي اليمن، وقصف الأحياء السكنية بالصواريخ.

وأوضح بيان للجيش اليمني أنه نجح بغطاء جوي وبدعم من رجال القبائل من ردع هجوم مكثف للمقاتلين الحوثيين المدعومين عسكريا من إيران، واستهدفت التوغل الميداني في محور جبهة "الكسارة" التابعة لمديرية صرواح، غربي المحافظة.

وأضاف البيان أن جميع العناصر المهاجمة للحوثيين سقطوا قتلى بنيران الجيش اليمني ورجال القبائل وضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.

ولم يرد في البيان تفاصيل بحجم خسائر الحوثيين البشرية، لكنه أوضح أن عددا من الدوريات العسكرية للمليشيا دمرت ونجح الجيش اليمني في استعادة أسلحة وذخائر متنوعة.

في سياق الجرائم الحوثية ضد الإنسانية، قتل طفل وأصيب 5 آخرين في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة مأرب، أهم معاقل الحكومة اليمنية شمالا.

وقال مصدر محلي، إن صاروخا من نوع كاتيوشا أطلقته مليشيا الحوثي من مواقعها العسكرية المتقدمة صوب مدينة مأرب سقط في حي "الروضة"، وأسفر عن سقوط طفل قتيلا وجرح آخرون من المدنيين.

ووفقا للمصدر فلا يزال هناك اثنان من الجرحى في حالة حرجة، وخلفت شظايا الصاروخ أضرارا بالغة في منزلين ومركبة مدنية.

وتستمر مليشيا الحوثي في جرائمها المروعة بحق المدنيين بالهجوم على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، معرضين حياة الملايين لموت المحقق.