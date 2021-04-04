الوحدة التنفيذية: نزوح نحو 4 آلاف جراء قصف الحوثيين للمخيمات بـ"مأرب"

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، نزوح نحو 4 آلاف نازح، جراء استهداف الحوثيين لمخميات النازحين، بمحافظة مأربن شرقي البلاد.

وقالت الوحدة في تقرير لها، اليوم السبت، "إن هناك نزوح جماعي من 4 مخيمات للنازحين في مأرب جراء استهداف الحوثيين للمخيمات بالقذائف والصواريخ".

وأكدت، "أن عدد النازحين مؤخرا جراء الاستهدافات الحوثية لمخميات النازحين يقدر بنحو 3 آلاف و885 نازح؟".

وكان مصدر محلي قد ذكر أن طفلا توفي، وأصيب 6 مدنيين جراء اندلاع حريق في مخيم الجفينة النازحين بمدينة مأرب.

يشار إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، قد عبرت الخميس الماضي، عن قلقها على حياة سكان المخيمات بعد تحريض القيادي في ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام.



وأطلقت الوحدة التنفيذية تحذيراً جدياً للمطالبة بوضع حد لتوجه الحوثيين الخطير الذي "يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية". مشيرة إلى أن المنظمات الأممية والدولية تشارك في الإشراف على مخيمات النزوح وتراقب عن كثب الجرائم المستمرة للحوثيين ضد النازحين.



وكان المتحدث باسم ميليشيات الحوثي الإرهابية محمد عبدالسلام قد زعم، عبر "تويتر" أن عناصر من القاعدة وداعش يتمترسون بمخيمات النازحين في مأرب، وذلك للتغطية على الهجمات على مخيمات النازحين.



وخلال الأسبوع الماضي تعرضت أربعة مخيمات لقصف مدفعي وصاروخي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من النازحين معظمهم من النساء، فيما شردت مئات الأسر في ظل وضع إنساني صعب.