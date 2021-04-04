ابتداءً من التاسع من أبريل الجاري.. الإعلان عن استئناف تشغيل الرحلات بمطار الريّان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم السبت، أنه سيستأنف العمل بمطار الريّان ابتداءً من التاسع من إبريل الجاري 2020.

وأوضحت الخطوط الجوية اليمنية، خلال بيان مقتضب لها، في صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، "أن استئناف التشغيل سيكون من وإلى مطار الريان الدولي خط الرحلة ذهاباً وإياباً "عدن - الريان - سقطرى" و "سقطرى - الريان - عدن".

وقبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، عن جاهزية مطار الريّان الدولي، في استقبال ومغادرة الرحلات الجوية اليمنية.

ويأتي هذا، بعد الإعلان عدة مرات باستئناف العمل بمطار الريّان الدولي، إلاّ أن ذلك لم يتم بسبب تعنت الإمارات واستخدامها للمطار لصالحها الخاص.

وفي 27 نوفمبر من العام 2020 استقبل المطار أول رحلة جوية، بعد توقف دام أربع سنوات، حيث استقبل حينها عدد من العالقين اليمنيين في عدد من الدول بسبب ايقاف المطارات، بعد إغلاقها نتيجة كورونا.

ولكن القوات الإماراتية عاودت إغلاق المطار بعد فتحة لمدة اسبوع فقط.

وتستغل الإمارات مطار الريّان في الزج بمعارضيها لسياستها في سجون سرية خاصة بها "وفق وكالات دولية".

ومؤخراً خرجت المظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بسرعة افتتاح المطار، والذي اغلق بعد تحرير مدينة المكلا بساحل حضرموت، من تنظيم القاعدة في يوم 2 من إبريل من العام 2016م، على أيدي قوات تابعة للإمارات، وتحول المطار منذ ذلك الحين إلى قاعدة عسكرية.